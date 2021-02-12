Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 17:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Batman'da teröristlerin kullandığı mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğa Operasyonu’ düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında 4 ayrı noktada, 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 anti tank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 tüfek şarjörü, 12 fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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