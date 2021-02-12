Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kış lastiği denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah başladı. Hafta sonu şiddetini artırması beklenen kar yağışı öncesi polis ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiğini kontrol etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda durdurdukları yolcu taşıtlarıyla yük taşıyan araçlarda kış lastiği olup olmadığını denetledi.
Bu kapsamda Silivri'de de D-100 karayolu Kınalı mevkiinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda denetim gerçekleştirildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüs ve yük taşıyan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü.
Denetimde helikopterin de kullanıldığı görüldü.
Öte yandan ekipler, otomobil sürücülerine de araçlarında zincir bulundurma zorunluluğuna dair uyarılarda bulundu.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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