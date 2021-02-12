İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında kendisini gösterdi.

Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen kentte en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

İstanbul'da gece boyu sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yarın yağış beklenmeyen mega kentte pazar gününden itibaren aralıksız kar yağışı bekleniyor.