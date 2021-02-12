Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 08:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da beklenen kar yağışı birçok noktada başladı. Kentte 17 derece civarı seyreden sıcaklıklar 2 dereceye kadar düştü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında kendisini gösterdi.
Gün içerisinde parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen kentte en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.
İstanbul'da gece boyu sağanak yağış ile birlikte fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Yarın yağış beklenmeyen mega kentte pazar gününden itibaren aralıksız kar yağışı bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji
Son Haberler
- 08:54
- 08:46
- 08:37
- 08:24
- 07:37
Sıradaki Haber
Adana merkezli milyonluk zimmet soruşturması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz