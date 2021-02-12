Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 07:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BUDO ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.
Elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, iptal olan seferler şöyle:
07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal olan seferler şöyle:
07:45 - Kabataş-Kadıköy-Bursa,
08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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