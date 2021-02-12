Elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, iptal olan seferler şöyle:

07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal olan seferler şöyle:

07:45 - Kabataş-Kadıköy-Bursa,

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy