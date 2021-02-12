Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 06:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem yerin 6,95 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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