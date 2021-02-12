Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçesindeki ağacı ateşe veren kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bahçesindeki ağacı yakmaya çalışan kişi, komşularının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Sepetçioğlu Sokak'ta, müstakil bir evde yalnız yaşayan B.Y. bahçesindeki ağacı yakmaya çalıştı.
Komşularının şikayeti üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.Y. yaktığı ateşin etrafından ayrılmak istemeyerek itfaiye ekiplerine direndi.
B.Y. polis ekiplerince etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Yanan ağaç ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Yangın
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