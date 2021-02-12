Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 00:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
11 il için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloji Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına uyarısı yaptı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji'nin açıklamasında, Ankara, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli rüzgarın görülebileceği belirtildi.
Meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ağağ devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Fırtına Hava Durumu Meteoroloji
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