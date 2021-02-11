Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saat 22.33'te meydana gelen deprem yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 11, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.93 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 11.02.2021, 22:23:33 TSİ
Enlem : 37.9265 N
Boylam : 26.6453 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/R02AOTygX0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi
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