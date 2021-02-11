İranlı Mesut Mevlevi, insansız hava araçları konusunda uzmandı. 14 Kasım 2019'da İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın ardından MİT, Emniyet İstihbarat ve Asayiş Ekipleri cinayeti aydınlatmak için harekete geçti.

Tetikçi Abdulvahap Koçak'ın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

Zanlıların sorgusu yapıldıkça cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Cinayetin bir numaralı planlayıcısı

Mevlevi'yi Şişli'ye bir başka İran vatandaşı Ali Esfanjani'nin çağırdığı belirlendi.

Saldırı da birlikte yürüdükleri sırada düzenlendi.

Kamera kayıtları incelendiğinde Ali Esfanjani'nin cinayetten kısa bir süre önce de tetikçi Abdulvahap Koçak'la görüştüğü tespit edildi. Ancak yakalanamadı.

Cinayetin ardından Abbas Feramarzi adına düzenlenen sahte kimlik ile otobüse binip Doğubeyazıt üzerinden İran'a kaçtığı ortaya çıktı.

İran konsolosluğu çalışanı tutuklandı

Cinayetin sorumlularından Ali Esfanjani'ye sahte kimliği düzenleyen isim de tespit edildi.

O isim İran'ın İstanbul Konsolosluğu çalışanlarından Mohammad Reza Nasırzadeh.

İran Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından Nasırzade ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınarak Ali Mevlevi cinayetinin sorumlularından biri olarak tutuklandı.