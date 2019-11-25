Şişli'de öldürülen kişinin İran istihbaratçısı olduğu iddiası25 Kasım 2019 Pazartesi 19:09 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 19:22
İstanbul'da 2 hafta önce işlenen cinayette hayatını kaybeden Mesut Mevlevi'nin bir dönem İran İstihbarat Servisi için çalıştığı iddia edildi.
32 yaşındaki Mesut Mevlevi, 14 Kasım'da İstanbul Şişli'de arkadaşıyla yürüyordu. Kimliği belirsiz bir kişi arkasından yaklaştı, 11 el ateş etti.
Mevlevi arkadaşıyla birlikte ağır yaralandı.
Sosyal medyadaki fotoğrafları dikkat çekiyor
Mevlevi hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Saldırgan kayıplara karıştı. Soruşturma başlatıldı.
Mevlevi'nin İran İstihbarat Servisi'nin eski üyesi olduğu iddia edildi. Sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar da dikkat çekti. Zira o fotoğraflar askeri tesislerde çekilmişti.
Emniyet yetkilileri ellerinde bu yönde bilgi olmadığını belirtti. Soruşturma derinleştirildi.
Saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber