Türkiye
Kırşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı25 Kasım 2019 Pazartesi 19:11 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 19:20
Kırşehir'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aksaray'dan Kırşehir'e giden Yusuf Doğangünel'in kullandığı 06 JJ 510 plakalı otomobil, Değirmenkaşı köyü kavşağında Emre Kozanhan idaresindeki 40 AAE 716 plakalı tır ile çarpıştı.
Doğangünel, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Kozanhan, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak. AA
Etiketler: trafik Kazası Kırşehir