İzmir ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı25 Kasım 2019 Pazartesi 18:31 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 19:35
İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçelerinde kuvvetli yağış, Antalya'da ise fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı uyarısı yapıldı.
Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Antalya'da fırtına bekleniyor
Öte yandan Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de 25-26 Kasım tarihlerinde şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Antalya Valiliği, olumsuzluk yaşamaması için bazı tedbirler aldıklarını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber, AA