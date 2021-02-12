Tacettin Veli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü A.E. kovalamaca sonucu Necip Fazıl Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için tutanak tutuldu.