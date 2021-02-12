Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kısıtlamayı ihlal ederek polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Tacettin Veli Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurmak istedi.
İhtara uymayarak kaçan sürücü A.E. kovalamaca sonucu Necip Fazıl Bulvarı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme, trafiği tehlikeye düşürme ve polisin ikazına uymadığı için tutanak tutuldu.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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