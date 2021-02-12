Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'deki kuvvetli yağış nedeniyle Çiğli'de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, parke taşlı bir yol ise çöktü.
Saat 22.30 sıralarında meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle Çiğli ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar da oluşan selden zarar gördü.
Küçük Çiğli Mahallesi'ndeki parke taşlı 8861 Sokak'ta yol, yağış nedeniyle çöktü. Yolda park halindeki bir otomobilde hasar oluştu.
Belediye ekipleri su baskınları nedeniyle çalışma yapıyor.
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