Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ile Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara'nın kuzey ve Doğusu ile Batı Karadenizin iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Yağışların, Edirne'nin güneyi, Çanakkale ve Muğla çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına uyarısı

Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde (Balıkesir, Bursa), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerinden, Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kızey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Marmara ve Kuzey Ege'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altına düşecek.