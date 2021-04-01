Kaza, Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi.

Kartal istikametinde makas atarak ilerleyen araç, önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi.

Bu sırada sol şeritte başka bir araç olduğunu gören sürücü, minibüsün sağından geçmek için manevra yaptı.

Hatalı sollama yapan araç, emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolda savrulan otomobil, beton bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı, trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.