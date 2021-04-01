Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Esenyamaç Mahallesi'nde önceden belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 815 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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