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Türkiye
AA 18.02.2024 10:49

Maden ocağındaki soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürüne adli kontrol tedbiri

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden ocağındaki soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürüne adli kontrol tedbiri
[Fotograf: AA]

İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında maden ocağını işleten firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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