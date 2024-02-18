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Türkiye
AA 18.02.2024 10:20

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı

Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan 9 işçi, 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi ile yürütülüyor. Kayıp işçilerden 6'sının dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı
[Fotograf: AA]

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki toprak kaymasında kaybolan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam etti.

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına, AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel katılıyor.

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı

Çalışmalar gece gündüz sürüyor

Arama kurtarma faaliyetleri, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, gece ve gündüz aralıksız yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, arama ve kurtarma çalışmalarını koordine ediyor.

Erzincan'da toprak kayması öncesi çekilen "çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda
Erzincan'da toprak kayması öncesi çekilen "çatlak fotoğrafları" bilirkişi raporunda

Ekipler, 210 bin metrekarelik alanı 8 bölüme ayırarak tüm noktaları termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları başta olmak üzere gelişmiş teknolojik cihazlarla havadan ve karadan tarayarak arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı

Maden ocağındaki yığın liç alanından Sabırlı Deresi yatağı ile hemen arkasında bulunan "manganez ocağı" bölümüne doğru yaşanan toprak kayması nedeniyle elde edilen bulgularla kayıp işçilerin bu iki bölgede olabileceği değerlendiriliyor.

Kayıp işçilerden 6'sının bu dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiği için çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı

Manganez ocağında 1,5 milyon metreküpe yakın bir toprak bulunduğu ve bu toprağın 35 metre yükseklikte olduğu değerlendiriliyor.

Zaman zaman çalışmalar sırasında küçük çaplı toprak kaymalarının yaşandığı alanda, ekipler güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutuyor.

Ayrıca bölgede sürekli toprak ve su analizi de yapılıyor.

Erzincan'da işçileri arama çalışmaları dere yatağı ve manganez ocağında yoğunlaştırıldı

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Toprak kaymasına ilişkin soruşturmada, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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