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Türkiye
AA 01.03.2025 07:09

Maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını gerçekleştirdi.

Maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yapmanın heyecanını yaşayan maden işçileri, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği kömürden kararmış elleriyle yedi.

Maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin 200 metre altında yapan işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Maden işçileri yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı

"Emeğin başkentindeyiz"

Maden mühendisi Samet Akduman, çalıştığı maden ocağında 6 yıldır mühendis olarak görev yaptığını söyledi.

Yer altında doğayla mücadele ettiklerini anlatan Akduman, "Kömürü yeryüzüne çıkartıyoruz. Emeğin başkentindeyiz. Enerjiye ülke olarak her zaman ihtiyacımız var. Her zaman da ihtiyacımız olacak. Arkadaşlarımızla sürekli mücadele içerisinde bu enerjiyi ülkemize katmak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Akduman, maden ocağında aile gibi olduklarını belirterek, "Ekibimizle aile gibiyiz, böyle de olmak zorundayız. İki ailemiz var denilebilir. Hep birlikte aynı mücadelenin içerisindeyiz. İlk sahuru burada birlikte yaptık. Allah daha nice sahurlar görmeyi, kazasız belasız çalışmayı nasip etsin inşallah." diye konuştu.

İki yıldır maden işçiliği yapan Mustafa Dedeoğlu da maden ocağında çalışmanın zor olduğunu aktararak, "İnsan zorlanıyor ilk başta ama bir şekilde yapıyoruz. Alışınca bir şey değil ama alışkın olmayınca zor. Sözle ifade edilecek bir şey değil yaşanması lazım. Arkadaşlarla sahurumuzu yaptık. İşimizin başına döneceğiz. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Maden işçisi Can Köseli ise mesai arkadaşlarıyla her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olduklarını kaydederek, "Bizim için en değerli cevher arkadaşlarımız ve buraya kaç kişi girdiysek o kadar kişi çıkmak. İkinci planda kömür üretimi. Önce emniyetimiz aldıktan sonra gerisi zaten gelir." değerlendirmesinde bulundu.

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