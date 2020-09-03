Olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi.

İddialara göre rezidansa kiralık ev bakmak için gelen Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.

Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yeri ekipleri inceleme yaptı

Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu.

Elveren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yeneibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.