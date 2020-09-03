Zeytinburnu'nda 55 bin metrekare alan üzerine yapılacak Millet Bahçesi'nde yer alacak İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Yerlikaya, COVID-19 salgın tedbirleri kapsamında ülke genelinde düğün, nişan gibi faaliyetlerin yasaklandığını anımsattı. Yerlikaya, sonbaharda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Vali Yerlikaya, temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulmasının önemine işaret ederek, "Maskeyi kuralına uygun takar, mesafeye dikkat edersek virüsün solunumla bulaşma riski yüzde 90 azalıyor" dedi.



“Şehirle nasıl helalleşeceksin?”



Pozitif vakayla temas edenlerden sabırlı olmaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Yerlikaya şunları söyledi: "Filyasyon çalışma grupları var. 39 ilçede kaymakamlıklarımız bu kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların dışarıya çıkmamaları için çalışıyor. Dışarıya çıkmadıklarında sosyal destek gruplarımızın destansı çalışmalarıyla yanlarında oluyoruz. Gazete, su, ekmek istiyorlarsa götürüyoruz. Maddi durumu iyi değilse de yardım ediyoruz. Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir? Şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz."

"Suriyeli misafir sayısı 1 milyonu geçti"



Yerlikaya, İstanbul'un adrese dayalı nüfusunun 15 milyon 571 bin olduğunu, ikamet izinli ve Suriyeli misafirlerin sayısının ise 1 milyonu geçtiğini belirterek, "Zeytinburnu'nun nüfusu 300 bin bandına geldi. Gerçek rakam da bundan ibaret değil. Gündüz çalışanlar ile geçici ikamet izinli ve Suriyeli misafirlerle bu rakam çok daha yukarıda. Dolayısıyla hem ilçemizin hem de bu şehrin huzur hizmetini sağlayanların görevi daha önemli hale geliyor" diye konuştu.



İstanbul'da 100 bin nüfusa bir polis merkezi düşecek



Vali Yerlikaya, İstanbul'un 39 ilçesi ve 692 mahallesinde122 polis merkezi bulunduğunu, bunun artırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"En azından 100 bin nüfusa bir polis merkezi düşmesi için 152-155 hedefi koyduk. 6 polis merkezimizi açtık, 22 polis merkezimizin inşatı devam ediyor, 3 polis merkezimiz ihale aşamasında, 5'i için ise arsa tahsis çalışması sürüyor. Bunlar tamamlandığı zaman 2021'in bahar ayında hedeflediğimiz 152-155 bandına ulaşacağız."