Olay, Cebeci Mahallesi 2566'ıncı Sokak'ta meydana geldi.

Evde yalnız bırakıldığı öğrenilen 6 yaşındaki çocuk, 6 katlı binanın 3. katındaki dairelerinin açık olan penceresinden dışarı sarktı.

Çocuğu gören mahalle sakinleri, evin ziline basarak aileyi uyarmak istedi. Kapı açılmayınca, itfaiyeye haber verildi.

İtfaiyenin gelmesi beklenirken, olay yerinin yakınında bulunan vinç operatörü Yüksel Gökay'a sokak sakinleri haber verdi.

Olay yerine gelen Gökay, vinç sepetiyle çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Mahalle sakinleri vinç operatörünü alkışladı.

"Önce şaka olduğunu zannettik"

Çocuğu kurtaran Yüksel Gökay, "Mahalleden bir arkadaş geldi. Önce olayın şaka olduğunu zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda bütün mahalle toplanmış. Biz de gidip vatandaşlık görevimizi yaparak yardımcı olduk. Biz olayın ciddiyetine olay yerine geldiğimizde vardık. Pencerenin korkuluklarının dışına asılmıştı. Çocuk korkuluk dışında duruyordu. Mahsur kaldığı yerden kurtardık. Bizden sonra itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Daha önce benzer bir olayla karşılaşmıştık. İlk defa böyle bir olaya tanık olduk" dedi.

Çocuğun kurtarılma anı kamerada

Sultangazi'de bir evin penceresinden sarkan çocuğun kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, bir çocuk evin penceresinden sarkıyor. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen vinç operatörü camdan sarkan çocuğu vinçin sepetine alarak kurtarılıyor.