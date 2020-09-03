Ankara Valisi Şahin: Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmıyor
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu söylemiş, Ankara'nın İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda olduğunu belirtmişti.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz. https://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/eqT4pvHSNI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaşarak salgında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor!— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 3, 2020
Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün.
Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok! pic.twitter.com/VV9DpicTKP
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