Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu söylemiş, Ankara'nın İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda olduğunu belirtmişti.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran bir yaklaşım ve çaba içindeyiz. https://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/eqT4pvHSNI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaşarak salgında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok." değerlendirmesinde bulundu.