Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz"

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

"Vaka sayılarımız artıyor"

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

"Salgın artarak devam ediyor"

"Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

"29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı"

"Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik"

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettikhttps://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/4KmBndE38q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 1596 yeni vaka tespit edildi, 45 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 947 artarak 246 bin 876'ya yükseldi.

"Güç tedbirde"

Günlük koronavirüs tablosunu açıklayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde."

Bugün aktif vaka sayımız 649 daha arttı. Ağır hasta sayımız 1.000’in üzerinde. Can kayıplarımızı azaltmak ve sevdiklerimizi korumak zorundayız. Bu tedbirle mümkün. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2020



"(COVID-19) Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında."

"Sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor."

"Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık."

"HES kodu başarıyla devam ediyor."

"HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi."

"Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür"

"Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek."

"HES kodu yaygınlaştırılacak"

"(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır."

"Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok"

"Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var"

"Artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor"

"Son dönemde artışın en fazla olduğu illerin başında Ankara geliyor. Yer yer Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman gibi bazı illerimizde hızlı hasta artışına bağlı hastane sıkıntısı yaşandı. Hızlı müdahaleyle sorunlar aşılmaktadır."

"Ekiplerimiz sahada"

"(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada"

"(COVID-19) Gençlerimiz ve orta yaş grubu vatandaşlarımızın iyileşme düzeyi yaşlılarımıza göre daha yüksek."

"Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi"

"(COVID-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi ve bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak.https://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/5eGu87k7lC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020



"Ankara İstanbul'u iki kat geçmiş durumda"

"Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içerisindeyiz."

"Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı"

(Ankara'da) Kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz."

"Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz"

"(COVID-19'la ilgili aşı denemeleri) Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz, gönüllülük esaslı. Bunu zorlamayla yapmıyoruz."

"Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik için olacağız"

"(Grip ve zatürre aşısı) Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik için olacağız."

"Seyircisiz oynanması yönünde önerisi var"

"Bilim Kurulunun, futbol müsabakalarının sezonun ilk yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi var."

"Devreye girecek hastanelerimiz olacak"

"(Sağlık personeli) Önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle bu anlamda alım söz konusu olacak"

"(PCR sonuçlarının bildirilmemesi) Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık."

"Hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik "

"(COVID-19) Şu ana kadar hastalığı ikinci kez geçiren kişileri görmedik ama bu olmayacağı anlamına gelmez."

"Bizim testlerin içinde basın mensupları ve turistik bölgelerde yapılan testler yok. Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testlerin içinde yok."

"(Ek ödeme) Filyasyon yapanlar, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk gibi yoğun çalışanlarla ilgili düzenleme birkaç güne yayımlanmış olur"

"Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var"

"Kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı yaklaşımımız var. Hazırlık, birinci, ikinci sınıf ve 8-12 ile ilgili düzenlemeyi gelecek hafta konuşuruz."

"2 gün devam, 5 gün okula gitmeme"

"Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir."

"Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz"

"Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir."

"Sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok"

"(COVID-19 tedbirleri) Birtakım düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok."

"Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu."

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tüm Türkiye'de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun da önerisi oldu.https://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/H4JpHSrCkR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020







