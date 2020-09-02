Haber Giriş: Kaynak: AA
ÖSYM Başkanı Aygün: COVID-19 durumu olan adaylar ayrı salonlarda sınava alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ÖSYM Başkanı Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda COVID-19 önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. COVID-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar." dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 16:47
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