Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üst aramasında örgütsel pankart ve meşale ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakılırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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