Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve şehrin en işlek cadde ve meydanlarındaki billboardlara asılan afişlerle, salgınla mücadelede temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere dikkat çekiliyor.



Afişlerde, Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal'ın "İki Gözümün çiçeği", Cüneyt Arkın'ın "Anam, babam, milletim için", Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın "Nolur nolmaz kuzum", Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın "Reca ederim, sağlımızla oynamayın", Münir Özkul'un "Bana bak beyim, sana iki çift lafım var" sözleri yer alıyor.

"Temizlik, mesafe, maske TMM mı?"

Sanatçıların maskeli fotoğraflarının bulunduğu ve "Temizlik, mesafe, maske TMM mı? " yazılı afişler ilgi çekiyor. Sosyal medyada da paylaşılan afişlerde, gelecek günlerde farklı sanatçıların fotoğraflarının da yer alacağı öğrenildi.