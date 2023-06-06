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Türkiye
AA 06.06.2023 15:52

Lokantaya giren hırsız pideyle karnını doyurdu

Ankara'da bir lokantaya hırsız girdi. Para ve cep telefonu çalan hırsız bulduğu pideyi yedi. O anlar kameralara yansıdı.

Satıkan Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki bir lokantaya pencereden giren zanlı, kasadaki paraları, madeni para koleksiyonunu, cep telefonunu ve kredi kartını çaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının bulduğu pideyle karnını doyurması da yer aldı.

İş yeri sahibi Ersoy İnaltekin, sabah lokantayı açtığında hırsız girdiğini anladığını, iş yerinin üçüncü kez soyulduğunu söyledi.

Görüntülerde hırsızın kasayı soyduktan sonra mutfağa giderek pide bulduğunun, yemeden önce de öpüp alnına koyduğunun görüldüğünü anlatan İnaltekin, "Dükkanı kontrol ettiğimizde yaklaşık 6 bin liralık kaybımız olduğunu tespit ettik. Uzun zamandır biriktirdiğim ve özel günlerde basılan 400 madeni paradan oluşan koleksiyonun çalınması da beni ayrıca üzdü." dedi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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