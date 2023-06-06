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Türkiye
İHA 06.06.2023 15:37

Kandil Barajı'nda ilk alabalık hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ın Ceyhan Nehri üzerindeki Kandil Barajı’nda kurulan ağ kafeslerde yetiştirilen alabalıkların ilk hasadı yapıldı. Baraj gölü üzerine kurulan 14 tesiste yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan 5 bin ton alabalık, işlendikten sonra Avrupa Birliği ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok yerine ihraç edilecek.

Kandil Barajı'nda ilk alabalık hasadı yapıldı
[Fotograf: İHA]

Kandil Barajı, 10 bin tonluk kapasitesi ile sadece Kahramanmaraş’ın değil Türkiye’nin en önemli ağ kafeste alabalık üretim merkezi haline geldi. Baraj gölüne 500 milyon liralık yatırımla 14 ayrı işletme kuruldu.

Geçen yıl Ekim-Kasım aylarında Kandil Barajı’nın suları ile ile buluşan milyonlarca yavru balık, yeterli büyüklüğe ulaşmalarının ardından hasat edildi.

Kandil Barajı'nda ilk alabalık hasadı yapıldı

10 ton kapasitenin 7 bin tonunun faaliyete geçtiği baraj gölünde ilk kez yapılan hasatta yaklaşık 5 bin tonluk bir rakama ulaşıldı. İşletmelerde devam eden hasadın Temmuz ayına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Hasat edilen balıklar, özel kamyonlarla başta Isparta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrindeki işletmelere gönderiliyor. Burada işlenen balıkların Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya ve ABD'ye de ihraç edildiği bildirildi.

Kandil Barajı'nda ilk alabalık hasadı yapıldı

Halihazırda 100’ü doğrudan olmak üzere yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayan alabalık tesislerinin, Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en büyük balık üretim merkezleri arasında ikinci sıraya yükseltmesini sağlayacağı kaydedildi. Kandil Baraj Gölü’nün tam kapasitesinin kullanılmasıyla birlikte yıllık üretim miktarının yaklaşık 16 bin tona çıkacağı belirtildi.

Kandil Barajının, devasa yatırımla hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

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