Aliağa ilçesindeki özel bir liman işletmesinde konteynerden ses duyan işçiler durumu polise bildirdi.



Kapakları açılan konteynerden 33'ü kadın 55 düzensiz göçmen çıktı. 4 gündür konteynerde olduklarını söyleyen göçmenler bitkin haldeydi. Sağlık kontrolünden geçirilen Irak uyruklu göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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14 Mart'ta İtalya'ya gideceklerdi

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu 5 Mart'ta Şanlıurfa'dan İzmir'e getirilerek konteynere bindirildiği belirlenen yabancı uyrukluların 14 Mart'ta bir konteyner gemisiyle İtalya'ya gönderilmesinin planlandığı belirlendi.

Konteynere hava delikleri açmışlar

Bu süreçte havasız kalan sığınmacıların konteynerde delik açtıkları, gürültü çıkararak yardım istedikleri tespit edildi.

Göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.