İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gardiyan olarak görevli S.T.'nin, cezaevindeki bir hükümlünün hesabından 4 bin 400 lirayı zimmetine geçirdiğinin tespiti üzerine çalışma başlattı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polis ekibi, gardiyanı "zimmet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

S.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

