Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 57 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulamasına başlandı.
Adıyaman, COVID-19 değerlendirme kriterlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde "çok yüksek riskli" tek kent durumunda bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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