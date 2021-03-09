Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-29 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.
Sığınak imha edildi
Sığınakta çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemeler ve mühimmata el konulurken sığınak imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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