Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cirit antrenmanında talihsiz kaza
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde cirit antrenmanında iki atın çarpışması sonucu bir binici hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
Altınyayla Saf Kangal Koyunu ve Köpeği Koruma Yetiştirme Derneği Başkanı Kadir Yücegöğ ile binici Şahin Subaşı'nın atları, Uva mevkisindeki arazide cirit antrenmanı sırasında çarpıştı.
Yere düşen binicilerden hafif yaralanan Şahin Subaşı, Altınyayla İlçe Hastanesi'nde tedavi edildi. Atların yaralanmadığı çarpışma anı kameralar yansıdı.
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