Ulubey ilçesi Aksaz mevkisinde tarihi hamamın bulunduğu 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese gitti.

Bölgede çalışma yapan jandarma, izinsiz kazı yapan 4 zanlıyı tespit etti. Suçüstü yakalanan şüphelilerle birer jeneratör, elektrikli matkap ve av tüfeği, çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi.

2 metrelik çukur kazmışlar

Ayrıca tarihi hamamın bulunduğu bölgede yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.