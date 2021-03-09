Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta, birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Ulubey ilçesi Aksaz mevkisinde tarihi hamamın bulunduğu 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese gitti.
Bölgede çalışma yapan jandarma, izinsiz kazı yapan 4 zanlıyı tespit etti. Suçüstü yakalanan şüphelilerle birer jeneratör, elektrikli matkap ve av tüfeği, çok sayıda kazma ve kürek ele geçirildi.
2 metrelik çukur kazmışlar
Ayrıca tarihi hamamın bulunduğu bölgede yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı
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