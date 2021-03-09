Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırın rutin kontrollerinde malzeme dolabında şüpheli paketlerin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine araç x-ray cihazına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine açılan paketlerin içinde bulunan maddenin, uyuşturucu test cihazında yapılan analizde uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Toplam 35 paketteki 40 kilo 680 gram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin yapılan geniş kapsamlı araştırmada, alıcılarının kentte bir benzinlikte beklediği bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin katılımıyla yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucular bagajdaki yedek lastikten çıktı

İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'ye gelen bir otomobilden şüphelendi. Riskli görülen araç önce x-ray cihazı ile daha sonra da narkotik dedektör köpekle arandı.

Köpeğin tepki verdiği bagajdaki yedek lastik içinde bulunan 12 pakette esrar olduğu belirlendi. Bu çalışma neticesinde de toplam 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Her iki olayda ele geçirilen toplam 43 kilo 680 gram uyuşturucunun naklinde kullanılan araçlara el konulurken sorumlular gözaltına alındı.