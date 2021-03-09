Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de saat 11:20'de 4,0 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Bingöl merkez olarak açıkladı.
Saat 11.20 sıralarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem 7.30 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Deprem
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