Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Burunucu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İzinsiz kazıda bulunan tarihi mezar odası koruma altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz