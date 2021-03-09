Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazıda bulunan tarihi mezar odası koruma altında
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda bulunan Bizans dönemine ait mezar odası koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Alan, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Ankara'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 19 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz