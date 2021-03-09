İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kale Mahallesi'nde izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanın, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Alan, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.