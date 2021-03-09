Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çok yüksek riskli şehirde yeni kural: 4 metrekareye 1 kişi
[Fotoğraf: AA]
Çok yüksek riskli şehirler arasındaki Edirne'de, işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulanacak. Caddede yoğunluğa da izin verilmeyecek.
İl Hıfzıssıhha Kurulu geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 5 il arasında sayılan Edirne'de, yeni kararlar almaya devam ediyor.
Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurul, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yolların bariyerle kapatılması, caddeye girişlerin kontrollü yapılması kararı aldı.
4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek
Karara göre, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alacak.
Yoğunluğun azaltılması maksadıyla bu caddelere Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslara uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek.
Etiketler: HES Kodu Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Virüs
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