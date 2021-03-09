Üsküp beldesinde trafik polislerinin yaptığı kontrol sırasında durdurulan araçta bulunan A.B. hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. A.B., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de FETÖ/PDY üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.

A.B. ve A.K. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

