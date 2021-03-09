Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ'cü trafik kontrolünde yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli’nde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B., trafik polislerinin uygulaması sırasında yakalandı.
Üsküp beldesinde trafik polislerinin yaptığı kontrol sırasında durdurulan araçta bulunan A.B. hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. A.B., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de FETÖ/PDY üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.K.'yi Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı.
A.B. ve A.K. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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