Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Çekmeköy’deki hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti,1 kişi yaralandı.
Çekmeköy'de 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişinin öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırganların bir otomobille kaçtığı belirtilirken, polisin çalışması sürüyor
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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