Çekmeköy'de 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişinin öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganların bir otomobille kaçtığı belirtilirken, polisin çalışması sürüyor