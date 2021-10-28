Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
[Fotoğraf: Arşiv / AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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