Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 bin 560 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli 3 kişinin evlerinde yaptıkları aramada 2 bin 560 litre kaçak içki, üzüm ayıklama, sıkma, şişe doldurma makineleri, 1134 şişe mantarı ile 775 şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki
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