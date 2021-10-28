Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Doğu Anadolu'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Ağrı'nın ve Van'ın güneyinde yarın sabah itibarıyla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kar bekleniyor

Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu'da da sağanak bekleniyor

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yarın sabah kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.