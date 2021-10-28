Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'daki yangında 30 ton saman kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman yanarak kullanılmaz hale geldi.
Ortakaraören Mahallesi'nde Celal Sayın'a ait samanlıkta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Samanlıkta bulunan traktör itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 30 ton saman yanarak kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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