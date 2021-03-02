Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 05:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lastik botta sürüklenen 23 sığınmacıyı Sahil Güvenlik kurtardı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motoru arızalanan lastik botla birlikte sürüklenen 23 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 23 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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