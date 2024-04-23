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Türkiye
İHA 23.04.2024 09:50

Lastiği patlayan servis aracı direğe çarparak devrildi: 7 yaralı

Tekirdağ Muratlı'da işçileri taşıyan bir servis aracının kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan servis aracı direğe çarparak devrildi: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar OSB'de, Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. idaresindeki fabrika servis aracı, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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