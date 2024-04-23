Lastiği patlayan servis aracı direğe çarparak devrildi: 7 yaralı

Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar OSB'de, Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. idaresindeki fabrika servis aracı, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.