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Türkiye
AA 23.04.2024 09:45

Çanakkale'de motosiklet sürücülerine uyarı

Çanakkale Valiliği, ölümlü kazaları ve yaralanmaları engellemek amacıyla ehliyetsiz trafiğe çıkanlara, koruyucu ekipman takmayanlara, trafik kurallarına uymayanlara gerekli cezai işlemlerin uygulandığını hatırlattı.

Çanakkale'de motosiklet sürücülerine uyarı

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda Çanakkale'de motosiklet kullanımının giderek arttığı ve buna bağlı ölümlü kazalar ve yaralanmaların da çoğaldığı belirtildi.

Ölümlü kazaların ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla kesinlikle ehliyetsiz hiçbir taşıt kullanılmayacağı gibi motosikletin de kullanılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ehliyetli motosiklet sürücülerimizin de trafiğe çıkarken kaskla birlikte koruyucu kıyafetleri (dizlik, eldiven, gözlük) mutlaka giymeleri, yorgun, uykusuz motosiklet kullanmamaları, kendi şeritlerinden ilerlemeleri, şerit değiştirirken çok dikkatli davranmaları, hız sınırlarına ve diğer tüm trafik kurallarına uymaları büyük önem arz etmektedir.

Kendi güvenliğimiz, sevdiklerimizin güvenliği ve trafikte olan diğer vatandaşlarımızın güvenliği ve en önemlisi ölümlü kazaları ve yaralanmaları engellemek amacıyla denetimler sırasında trafik ekiplerimiz tarafından ehliyetsiz trafiğe çıkanlara, koruyucu ekipman takmayanlara, trafik kurallarına uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanmakta olup bu denetimler titizlikle devam ettirilecektir."

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